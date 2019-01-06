Выход из обороны: глава аппарата Пентагона покинул свой пост

Глава аппарата Минобороны США Кевин Суини ушёл в отставку. Он обосновал своё решение желанием вернуться в бизнес. Ранее Пентагон покинули министр Джеймс Мэттис, спецпредставитель по борьбе с «Исламским государством»* Бретт Макгёрк и пресс-секретарь Дана Уайт. При этом Мэттис открыто заявил о разногласиях с президентом Дональдом Трампом по ряду вопросов. Череде отставок предшествовало заявление главы Белого дома о победе над ИГ и выводе американских войск из Сирии.

Глава аппарата министерства обороны США контр-адмирал Кевин Суини ушёл в отставку. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«После двух лет в Пентагоне я решил, что пришло время вернуться в частный сектор. Для меня было честью вновь служить вместе с мужчинами и женщинами из Министерства обороны», — подчеркнул Суини

Кевин Суини занимал пост главы аппарата Пентагона с января 2017 года. Он работал под началом генерала Джеймса Мэттиса и предоставлял тому советы о самых разных вопросах работы Пентагона. До этого Суини 32 года находился на боевой службе и ушёл в отставку в 2014 году.

В его послужной список, в частности, входит командование эсминцем USS Cole в период восстановления судна после атаки в Йемене. С момента увольнения из флота и до назначения в Пентагон Суини занимал руководящие должности в нескольких бизнес-проектах.

Адмирал Кевин Суини

© U.S. Department of Defense

За несколько дней до объявления Суини об уходе из Пентагона об отставке также заявила пресс-секретарь минобороны США Дана Уайт. Перед этим решение покинуть свой пост принял спецпредставитель США по борьбе с ИГ Бретт Макгёрк. По словам Трампа, последний в любом случае ушёл бы в феврале 2019-го.

«Бретт Макгерк, которого я не знаю, был назначен президентом (Бараком. — RT) Обамой в 2015 году. Предполагалось, что он уйдёт в феврале, но он подал в отставку перед уходом. Позёр?» — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Этим двум отставкам предшествовала ещё более крупная. 20 декабря стало известно о грядущем уходе главы Пентагона Джеймса Мэттиса. Министр обороны объяснил своё решение разногласиями с позицией президента США Дональда Трампа.

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«Поскольку у вас есть право на министра обороны, взгляды которого более схожи с вашими по этим и другим вопросам, я считаю, что имею право уйти в отставку со своей должности», — написал Мэттис в письме президенту.

Сам Трамп уважительно отозвался о Мэттисе после его прошения об отставке, однако напомнил, что «дал ему второй шанс», когда того освободили от должности главы Центрального командования ВС США в 2013 году во время работы Барака Обамы в Белом доме.

Позднее президент и вовсе сказал, что «по сути» уволил Мэттиса, как и Обама ранее.

«Я желаю ему добра. Надеюсь, у него всё будет хорошо. Но, как вы знаете, президент (США Барак. — RT) Обама уволил его, и я, по сути, тоже», — цитирует CNN Трампа.

При этом изначально Трамп говорил, что Мэттис покинет Пентагон в конце февраля, однако уже в январе его пост временно занял замминистра обороны Патрик Шанахан. По его словам, Шанахан может исполнять обязанности руководителя Минобороны США «достаточно долгое время».

«Трамп постоянно в поиске»

Незадолго до череды отставок Трамп объявил о победе над «Исламским государством»* в Сирии и выводе американских военных из республике. Он отметил, что победа над ИГ была единственной целью пребывания войск США в арабской республике.

«Выход из Сирии не был неожиданным. Я проводил кампанию многие годы, и шесть месяцев назад, когда я публично хотел это сделать, я согласился остаться подольше. Россия, Иран, Сирия и другие являются местным врагом ИГ. Мы выполняли там работу. Время возвращаться домой и восстанавливаться», — сказал тогда президент США. Решение Трампа подверглось обширной критике и привело к цепочке отставок по собственному желанию.

При этом кадровая «чехарда» в США происходит не только в Пентагоне, отметил в разговоре с RT профессор факультета права ВШЭ Александр Домрин.

«Она продолжается с самого начала президентства Трампа. Одним из самых первых покинул администрацию Трампа Стив Бэннон, который в значительной степени привёл его в Белый дом, возглавлял стратегическую кампанию по избранию Трампа», — сказал эксперт.

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По его словам, перестановки в администрации главы Белого дома продолжатся и в будущем, поскольку у президента США мало людей, которым он может доверять

«Он может положиться только на свою дочь и зятя, все остальные — люди приходящие. Он победил не только демократов, но и фактически аппарат собственной Республиканской партии. С тех пор ему мало на кого можно опереться», — считает Домрин.

Решения Трампа свидетельствуют о том, что ему легко расстаться с сотрудниками администрации, которые не соответствуют его ожиданиям.

«Примером может быть Рекс Тиллерсон, который узнал, что он больше не госсекретарь, из СМИ, а не от самого Трампа», — отметил Домрин.

«Где найти лояльных людей? Трамп находится постоянно в их поиске. Этот процесс будет продолжаться и он неизбежен», — заключил эксперт.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.