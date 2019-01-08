Могерини обсудила с новым спецпредставителем ООН по Сирии ситуацию в стране

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини провела телефонный разговор с новым специальным представителем ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

Как отмечается в коммюнике Европейской внешнеполитической службы, Могерини заявила о неизменной полной поддержке ЕС имеющего ключевое значение для выполнения резолюции 2254 Совета Безопасности ООН женевского мирного процесса в Сирии под руководством ООН.

Глава дипломатии ЕС отметила, что единственным надёжным долгосрочным решением конфликта является заслуживающий доверия политический переход.

17 октября Стаффан де Мистура объявил, что уходит с поста спецпосланника ООН по Сирии.

Новый спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен приступил к работе 7 января.