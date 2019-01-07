Новый спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен приступил к работе
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«Для меня большая честь принимать на себя обязанности для служения сирийскому народу и его стремлению обрести мир. По указанию Генерального секретаря я буду предоставлять добрые услуги и работать над мирным разрешением (конфликта. — RT) и реализацией резолюции Совета Безопасности ООН 2254. Ждём широких консультаций с заинтересованными сторонами внутри и за пределами Сирии», — говорится в сообщении спецпосланника в Twitter.
Ранее Стаффан де Мистура рассказал, что его преемник Гейр Педерсен приступит к работе 7 января 2019 года.
Замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад назвал условия сотрудничества САР с Педерсеном.
17 октября де Мистура объявил, что уходит с поста спецпосланника ООН по Сирии. Он уточнил, что покинет должность в конце ноября.