Новый спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен приступил к работе. Дипломат заявил, что ожидает широких консультаций со всеми заинтересованными сторонами по вопросу разрешения конфликта в САР.

«Для меня большая честь принимать на себя обязанности для служения сирийскому народу и его стремлению обрести мир. По указанию Генерального секретаря я буду предоставлять добрые услуги и работать над мирным разрешением (конфликта. — RT) и реализацией резолюции Совета Безопасности ООН 2254. Ждём широких консультаций с заинтересованными сторонами внутри и за пределами Сирии», — говорится в сообщении спецпосланника в Twitter.

Ранее Стаффан де Мистура рассказал, что его преемник Гейр Педерсен приступит к работе 7 января 2019 года.

Замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад назвал условия сотрудничества САР с Педерсеном.

17 октября де Мистура объявил, что уходит с поста спецпосланника ООН по Сирии. Он уточнил, что покинет должность в конце ноября.