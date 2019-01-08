Помпео анонсировал усиление давления на Иран

Госсекретарь Майк Помпео пообещал усилить в ближайшее время дипломатическое и экономическое давление на Иран. Об этом он заявил по итогам встречи с главой МИД Иордании Айманом Сафади.

«Вы увидите в ближайшие дни и недели, мы удваиваем не только наши дипломатические усилия, но и наши усилия в торговом секторе для того, чтобы оказать настоящее давление на Иран», — цитирует пресс-служба Госдепа Помпео.

Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что американская сторона дважды пыталась возобновить переговоры с иранскими властями.

Иранский лидер Хасан Рухани заявил, что Иран не уступит экономическому и психологическому давлению, которое пытаются оказать на него США.