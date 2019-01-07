В Иране рассказали о попытках США возобновить переговоры

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что американская сторона дважды пыталась возобновить переговоры с иранскими властями.

Об этом сообщает IRNA.

«Во время моего пребывания в Афганистане американцы дважды предлагали нам возобновить переговоры с Ираном», — сказал он.

Уточняется, что об этом Шамхани заявил во время своего выступления на международной конференции по вопросам обороны и безопасности в Западной Азии.

По его словам, учитывая тот факт, что США вышли из ряда международных договоров в одностороннем порядке, Тегеран не видит причин доверять Вашингтону.

Ранее иранский лидер Хасан Рухани заявил, что Иран не уступит экономическому и психологическому давлению, которое пытаются оказать на него США.