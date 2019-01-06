СМИ: США заблокировали поставки Superjet 100 в Иран

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Министерство финансов США отказалось выдавать экспортный сертификат на продажу российского пассажирского самолёта Sukhoi Superjet 100 в Иран, пишет израильский портал iHLS.
СМИ: США заблокировали поставки Superjet 100 в Иран
  • РИА Новости

Отмечается, что Минфин США заблокировал сделку, так как до 10% запасных частей российского самолёта производятся на территории Соединённых Штатов.

По словам представителя Ассоциации иранских авиалиний Максуда Асади Самани, о поставках самолёта пока не может идти речи.

По его словам, замена американских запчастей может занять много времени.

В апреле 2018 года компания «Гражданские самолёты Сухого» подписала с двумя авиакомпаниями из Ирана меморандумы о намерениях на поставку 40 SSJ-100R до 2022 года.

В декабре сообщалось, что единственный европейский эксплуатант самолётов Sukhoi Superjet 100 — ирландская авиакомпания CityJet — может отказаться от эксплуатации российских воздушных судов.

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