Эксперт оценил заявление Трампа о намерении завершить ряд военных операций

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Политолог Игорь Рябов в беседе с ФАН оценил заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон намерен завершить те военные операции, в которых не получает достаточной помощи от иностранных партнёров.
Эксперт оценил заявление Трампа о намерении завершить ряд военных операций
  • © Chris Kleponis
  • globallookpress.com

Как отметил эксперт, если США провозгласят отказ от концепции «бесконечных войн», то им придётся покинуть Японию, Европу, Латинскую Америку и так далее.

«Всё это прекрасно, конечно, но далеко от реальности. Но спасибо Трампу хотя бы за адекватность. Он понял, что ставка на армию в развитии страны приведёт к гибели», — сказал Рябов.

19 декабря 2018 года Вашингтон объявил о начале вывода американских военнослужащих из САР.

Также государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты уничтожили 99% террористической группировки «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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