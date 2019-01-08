Эксперт оценил заявление Трампа о намерении завершить ряд военных операций

Политолог Игорь Рябов в беседе с ФАН оценил заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон намерен завершить те военные операции, в которых не получает достаточной помощи от иностранных партнёров.

Как отметил эксперт, если США провозгласят отказ от концепции «бесконечных войн», то им придётся покинуть Японию, Европу, Латинскую Америку и так далее.

«Всё это прекрасно, конечно, но далеко от реальности. Но спасибо Трампу хотя бы за адекватность. Он понял, что ставка на армию в развитии страны приведёт к гибели», — сказал Рябов.

19 декабря 2018 года Вашингтон объявил о начале вывода американских военнослужащих из САР.

Также государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты уничтожили 99% террористической группировки «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.