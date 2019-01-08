Помпео заявил, что США уничтожили 99% ИГ

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты уничтожили 99% террористической группировки «Исламское государство»*.

Об этом сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

«Мы ликвидировали 99% халифата... С этого необходимо начинать каждый новостной материал. Правильно? Все согласны?» — отметил Помпео.

По его словам, кампания США в ближневосточном регионе была «крайне успешной».

19 декабря 2018 года Соединённые Штаты объявили о начале вывода своих войск с территории Сирии.

Также спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов в беседе с НСН прокомментировал сообщения о планах Вашингтона вывести из Афганистана более 7 тыс. военнослужащих.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.