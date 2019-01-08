Помпео заявил, что США уничтожили 99% ИГ

Короткая ссылка
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты уничтожили 99% террористической группировки «Исламское государство»*.

Об этом сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

«Мы ликвидировали 99% халифата... С этого необходимо начинать каждый новостной материал. Правильно? Все согласны?» — отметил Помпео.

По его словам, кампания США в ближневосточном регионе была «крайне успешной».

19 декабря 2018 года Соединённые Штаты объявили о начале вывода своих войск с территории Сирии.

Также спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов в беседе с НСН прокомментировал сообщения о планах Вашингтона вывести из Афганистана более 7 тыс. военнослужащих.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить