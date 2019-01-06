Трамп сообщил о ликвидации террориста аль-Бадауи в Йемене

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Президент США Дональд Трамп в своём Twitter сообщил о ликвидации члена террористической организации «Аль-Каида»* Джамаля аль-Бадауи, который был организатором нападения на американский эсминец USS Cole в 2000 году.

По словам президента, военнослужащие США восстановили справедливость по отношению к погибшим и раненым в результате атаки на корабль. 

«Мы только что ликвидировали организатора этой атаки Джамаля аль-Бадауи. Наша работа против «Аль-Каиды» продолжается», — написал Трамп.

Ранее сообщалось, что коалиция во главе с США продолжает операцию, направленную на борьбу с террористической организацией «Исламское государство»** в Сирии.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014. 

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