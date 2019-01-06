Трамп сообщил о ликвидации террориста аль-Бадауи в Йемене

Президент США Дональд Трамп в своём Twitter сообщил о ликвидации члена террористической организации «Аль-Каида»* Джамаля аль-Бадауи, который был организатором нападения на американский эсминец USS Cole в 2000 году.

По словам президента, военнослужащие США восстановили справедливость по отношению к погибшим и раненым в результате атаки на корабль.

Our GREAT MILITARY has delivered justice for the heroes lost and wounded in the cowardly attack on the USS Cole. We have just killed the leader of that attack, Jamal al-Badawi. Our work against al Qaeda continues. We will never stop in our fight against Radical Islamic Terrorism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 января 2019 г.

«Мы только что ликвидировали организатора этой атаки Джамаля аль-Бадауи. Наша работа против «Аль-Каиды» продолжается», — написал Трамп.

Ранее сообщалось, что коалиция во главе с США продолжает операцию, направленную на борьбу с террористической организацией «Исламское государство»** в Сирии.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.