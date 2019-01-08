Трамп: США завершат военные операции, проводимые без достаточной помощи партнёров

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен завершить те военные операции, в которых он не получает достаточной помощи от иностранных партнёров.

Об этом американский лидер сообщил в своём Twitter.

Endless Wars, especially those which are fought out of judgement mistakes that were made many years ago, & those where we are getting little financial or military help from the rich countries that so greatly benefit from what we are doing, will eventually come to a glorious end! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 января 2019 г.

«Бесконечные войны, особенно те, которые ведутся из-за ошибочных решений, принятых много лет назад, и те, в которых мы получаем недостаточную финансовую или военную помощь от богатых стран... в конечном итоге будут закончены!» — написал он.

19 декабря 2018 года Вашингтон объявил о начале вывода американских военнослужащих из САР.

Также государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты уничтожили 99% террористической группировки «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.