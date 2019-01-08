Трамп: США завершат военные операции, проводимые без достаточной помощи партнёров

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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен завершить те военные операции, в которых он не получает достаточной помощи от иностранных партнёров.

Об этом американский лидер сообщил в своём Twitter.

«Бесконечные войны, особенно те, которые ведутся из-за ошибочных решений, принятых много лет назад, и те, в которых мы получаем недостаточную финансовую или военную помощь от богатых стран... в конечном итоге будут закончены!» — написал он.

19 декабря 2018 года Вашингтон объявил о начале вывода американских военнослужащих из САР.

Также государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты уничтожили 99% террористической группировки «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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