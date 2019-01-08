Моди и Трамп обсудили сотрудничество Индии и США

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Американский лидер Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонный разговор, во время которого обсудили сотрудничество двух стран. Об этом заявили в пресс-службе МИД Индии.
Моди и Трамп обсудили сотрудничество Индии и США
  • Reuters

Как отмечается, стороны обменялись новогодними поздравлениями и выразили удовлетворение развитием стратегического партнёрства Индии и США в 2018 году.

Трамп и Моди высоко оценили такие события, как запуск двустороннего диалога в формате 2+2, а также первый трёхсторонний саммит Индии, США и Японии.

Сообщается, что лидеры положительно оценили прогресс в сотрудничестве в сферах обороны, энергетики, борьбы с терроризмом.

Ранее Трамп провёл телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Канады Джастином Трюдо

В октябре Трамп анонсировал ответ на закупку Индией комплексов С-400. Эксперт Евгений Бужинский прокомментировал НСН возможное введение США санкций против Индии из-за С-400. 

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