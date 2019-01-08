Трамп и Трюдо обсудили тему пошлин США на сталь и алюминий из Канады

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Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе телефонного разговора обсудили вопрос американских пошлин на канадские сталь и алюминий.

«Лидеры обсудили важность (двусторонней. — RT) торговли и (создания. — RT) рабочих мест, основанных на успешном пересмотре Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Трюдо.

При этом отмечается, что стороны также обговорили последующие шаги в отношении (американских. — RT) пошлин на сталь и алюминий.

В июне 2018 года Оттава приняла ответные меры в отношении товаров из США в связи с тем, что Вашингтон ввёл пошлины на алюминий и сталь из Канады.

В ноябре 2018 года лидеры США, Мексики и Канады подписали торговое соглашение USMCA (The United States — Mexico — Canada Agreement), вместо действовавшего ранее NAFTA (North American Free Trade Agreement).

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