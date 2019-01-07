На Украине назвали причину крушения судна с украинцами в Турции

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Начальник управления департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич назвал причину крушения грузового судна «Волго-Балт-214» с украинцами на борту у берегов Турции.
На Украине назвали причину крушения судна с украинцами в Турции
  • Reuters

«В территориальных водах Турции потерпело крушение грузовое судно, которое ходило под флагом Панамы. В результате удара волны судно не выдержало, разломалось и начало тонуть. Команда дала береговой охране сигнал о спасении», — цитирует его телеканал «112 Украина».

Ранее сообщалось, что при крушении судна у берегов Турции погибли шесть человек. Изначально СМИ писали, что на борту судна находились два россиянина, девять украинцев и два азербайджанца, позднее стало известно, что на корабле были лишь граждане Украины и Азербайджана. 

Подробнее об инциденте — в материале RT.

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