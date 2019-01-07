На Украине назвали причину крушения судна с украинцами в Турции
- Reuters
«В территориальных водах Турции потерпело крушение грузовое судно, которое ходило под флагом Панамы. В результате удара волны судно не выдержало, разломалось и начало тонуть. Команда дала береговой охране сигнал о спасении», — цитирует его телеканал «112 Украина».
Ранее сообщалось, что при крушении судна у берегов Турции погибли шесть человек. Изначально СМИ писали, что на борту судна находились два россиянина, девять украинцев и два азербайджанца, позднее стало известно, что на корабле были лишь граждане Украины и Азербайджана.
Подробнее об инциденте — в материале RT.