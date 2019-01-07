В ЦПВС сообщили об обстреле Алеппо со стороны боевиков

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Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин заявил, что боевики обстреляли северо-западную окраину Алеппо.
В ЦПВС сообщили об обстреле Алеппо со стороны боевиков
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.

«Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, в идлибской зоне деэскалации в течение суток зафиксирован один обстрел северо-западной окраины города Алеппо боевиками незаконных вооружённых формирований», — сказал он.

Ранее СМИ сообщили, что в Алеппо происходят столкновения между оппозицией и боевиками.

2 января стало известно, что боевики обстреляли несколько населённых пунктов в сирийских провинциях Латакия, Хама и на северо-западной окраине города Алеппо.

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