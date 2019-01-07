В ЦПВС сообщили об обстреле Алеппо со стороны боевиков
- Reuters
Об этом говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
«Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, в идлибской зоне деэскалации в течение суток зафиксирован один обстрел северо-западной окраины города Алеппо боевиками незаконных вооружённых формирований», — сказал он.
Ранее СМИ сообщили, что в Алеппо происходят столкновения между оппозицией и боевиками.
2 января стало известно, что боевики обстреляли несколько населённых пунктов в сирийских провинциях Латакия, Хама и на северо-западной окраине города Алеппо.