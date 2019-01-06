СМИ: В Алеппо происходят столкновения между оппозицией и боевиками
Об этом информирует телеканал Аl-Mayadeen.
По его данным, террористы захватили контроль над населёнными пунктами, расположенными к западу от Алеппо.
Также сообщается, что между представителями группировки и вооружённой оппозицией несколько дней идут бои в провинции Идлиб.
Ранее сообщалось, что в результате ракетного обстрела со стороны террористов «Исламского государства»** в Сирии пострадали двое британских военных.
* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.