СМИ: В Алеппо происходят столкновения между оппозицией и боевиками

На западе сирийской провинции Алеппо происходят вооружённые столкновения между боевиками группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* и представителями вооружённой оппозиции.

Об этом информирует телеканал Аl-Mayadeen.

По его данным, террористы захватили контроль над населёнными пунктами, расположенными к западу от Алеппо.

Также сообщается, что между представителями группировки и вооружённой оппозицией несколько дней идут бои в провинции Идлиб.

Ранее сообщалось, что в результате ракетного обстрела со стороны террористов «Исламского государства»** в Сирии пострадали двое британских военных.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.