Боевики обстреляли населённые пункты в двух провинциях САР и окрестностях Алеппо

Боевики обстреляли несколько населённых пунктов в сирийских провинциях Латакия, Хама и на северо-западной окраине города Алеппо. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

«Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований. Так, в идлибской зоне деэскалации в течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Мамухия провинции Латакия, Махарда (дважды), Шейх-Барака (дважды), Телль-Эль-Мактаа, Зеллакият и Хамамият провинции Хама, а также района Суккари и северо-западной окраины города Алеппо», — цитирует РИА Новости Соломатина.

Он добавил, что по состоянию на 31 декабря в свои дома возвратилось 213 808 человек.

Ранее в ЦПВС сообщили об обстрелах Алеппо и населённых пунктов в трёх провинциях САР со стороны боевиков.