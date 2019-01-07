Глава МВД Франции пообещал ответить на «ультранасилие» протестующих

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер анонсировал ужесточение мер в отношении агрессивно настроенных участников протестов, отметив, что власти противопоставят «ультрарешительность ультранасилию».

Об этом сообщает BFM TV.

«Мы будет противостоять ультранасилию с помощью ультрарешительности», — сказал Кастанер во время выступления перед полицией, анонсировав новые меры по обеспечению общественного порядка.

Ранее вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо поддержал движение «жёлтых жилетов» во Франции, отметив, что Движение пяти звёзд готово поддержать протестующих. Он призвал демонстрантов не сдаваться и добавил, что в Италии следят за происходящими акциями французских граждан.

Также президент Франции Эммануэль Макрон осудил насилие во время протестных акций движения «Жёлтые жилеты» в стране и призвал стороны к диалогу.

Во Франции восьмую неделю подряд продолжаются акции протестов «жёлтых жилетов».