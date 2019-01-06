Трамп заявил, что не обещал скорого вывода армии США из Сирии

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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что никогда не говорил о скором выводе американских военных с территории Сирии.
Трамп заявил, что не обещал скорого вывода армии США из Сирии
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«Мы выведем наши войска... Я никогда не говорил, что это будет сделано так уж быстро», — цитирует его РИА Новости.

19 декабря 2018 года США объявили о начале вывода своих войск с территории САР.

В свою очередь, в сирийском Министерстве иностранных дел заявили, что операции коалиции во главе с Соединёнными Штатами в стране создают благоприятные условия для укрепления и распространения террористической организации «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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