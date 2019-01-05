МИД Сирии: операции коалиции США в САР способствуют укреплению ИГ
- Reuters
Как сообщает SANA, соответствующее обращение министерство направило Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу.
В документе Дамаск сообщил о «новых преступлениях авиации так называемой международной коалиции в населённых пунктах Аль-Кишкия и Аш-Шаафа на юго-востоке провинции Дейр эз-Зор».
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 11 человек из одной семьи погибли в результате авиаудара коалиции США по населённому пункту Аш-Шаафа в сирийской провинции Дейр эз-Зор.
Другой авиаудар, писало агентство, убил в Дейр эз-Зоре десять мирных жителей, включая четырёх детей.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.