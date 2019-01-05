МИД Сирии: операции коалиции США в САР способствуют укреплению ИГ

Короткая ссылка
Операции коалиции во главе с США в Сирии создают благоприятные условия для укрепления и распространения террористической организации «Исламское государство»*, заявили в сирийском Министерстве иностранных дел.
МИД Сирии: операции коалиции США в САР способствуют укреплению ИГ
  • Reuters

Как сообщает SANA, соответствующее обращение министерство направило Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу.

В документе Дамаск сообщил о «новых преступлениях авиации так называемой международной коалиции в населённых пунктах Аль-Кишкия и Аш-Шаафа на юго-востоке провинции Дейр эз-Зор».

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 11 человек из одной семьи погибли в результате авиаудара коалиции США по населённому пункту Аш-Шаафа в сирийской провинции Дейр эз-Зор.

Другой авиаудар, писало агентство, убил в Дейр эз-Зоре десять мирных жителей, включая четырёх детей.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить