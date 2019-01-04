При авиаударе коалиции в Дейр эз-Зоре погибли двое граждан России

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Двое граждан России погибли в результате авиаудара международной коалиции по району сирийской провинции Дейр эз-Зор.
При авиаударе коалиции в Дейр эз-Зоре погибли двое граждан России
  • Reuters

Об этом сообщила член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова, которая также входит в рабочую группу по возвращению российских женщин и детей из зоны конфликта.

По её словам, у погибшей 35-летней россиянки Хавы Ахъядовой остались пять дочерей в возрасте от 1,5 месяца до 12 лет, которых временно приютила курдская семья.

«В результате попадания ракеты в дом в этом же районе погиб четырёхлетний Халид, внук Розы Юзбековой из Дагестана. Мать ребёнка получила тяжёлое ранение в область таза и не может передвигаться, второй сын, Умар, выжил и находится с ней», — рассказала Саратова РИА Новости.

Ранее агентство SANA передавало, что в результате авиаудара международной коалиции во главе с США в сирийской провинции Дейр эз-Зор погибли десять мирных жителей, в том числе четверо детей.

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