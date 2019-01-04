SANA: при авиаударе коалиции в Дейр эз-Зоре погибли 10 человек
В результате авиаудара международной коалиции во главе с США в сирийской провинции Дейр эз-Зор погибли десять мирных жителей, включая четырёх детей.
- Reuters
Об этом сообщает SANA.
Согласно данным агентства, авиация коалиции нанесла удар по одному из домов в деревне Эль-Кишкия.
Ранее жертвами авиаудара коалиции в населённом пункте Аш-Шаафа стали 11 человек.
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