SANA: при авиаударе коалиции в Дейр эз-Зоре погибли 10 человек

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В результате авиаудара международной коалиции во главе с США в сирийской провинции Дейр эз-Зор погибли десять мирных жителей, включая четырёх детей.
SANA: при авиаударе коалиции в Дейр эз-Зоре погибли 10 человек
  • Reuters

Об этом сообщает SANA

Согласно данным агентства, авиация коалиции нанесла удар по одному из домов в деревне Эль-Кишкия.

Ранее жертвами авиаудара коалиции в населённом пункте Аш-Шаафа стали 11 человек.

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