SANA: при авиаударе коалиции в Дейр эз-Зоре погибли 10 человек

В результате авиаудара международной коалиции во главе с США в сирийской провинции Дейр эз-Зор погибли десять мирных жителей, включая четырёх детей.

Reuters

Об этом сообщает SANA. Согласно данным агентства, авиация коалиции нанесла удар по одному из домов в деревне Эль-Кишкия. Ранее жертвами авиаудара коалиции в населённом пункте Аш-Шаафа стали 11 человек.