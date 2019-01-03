SANA: авиаудар коалиции США убил 11 членов семьи в Дейр эз-Зоре

По меньшей мере 11 человек из одной семьи погибли в результате авиаудара коалиции США в Сирии по населённому пункту Аш-Шаафа в провинции Дейр эз-Зор.

Об этом сообщает SANA. Ранее СМИ сообщили, что по меньшей мере 17 мирных жителей погибли в результате авиаудара возглавляемой США международной коалиции по сирийской провинции Дейр эз-Зор.