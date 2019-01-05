Около 100 человек задержаны в Париже в ходе акции протеста «жёлтых жилетов»

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Сотрудники правоохранительных органов в ходе акций протеста во французской столице, организованных движением «Жёлтые жилеты», задержали около 100 человек.
Около 100 человек задержаны в Париже в ходе акции протеста «жёлтых жилетов»
  • Reuters

Об этом сообщает Europe1 со ссылкой на данные полиции.

Ранее сообщалось, что протестующие в Париже подожгли плавучий ресторан рядом с музеем Орсе.

В столице Франции восьмую неделю подряд продолжаются акции протестов «жёлтых жилетов». 

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