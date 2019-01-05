Около 100 человек задержаны в Париже в ходе акции протеста «жёлтых жилетов»

Сотрудники правоохранительных органов в ходе акций протеста во французской столице, организованных движением «Жёлтые жилеты», задержали около 100 человек.

Reuters

Об этом сообщает Europe1 со ссылкой на данные полиции. Ранее сообщалось, что протестующие в Париже подожгли плавучий ресторан рядом с музеем Орсе. В столице Франции восьмую неделю подряд продолжаются акции протестов «жёлтых жилетов».