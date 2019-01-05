Полиция применила слезоточивый газ на акции «жёлтых жилетов» в Париже

Полиция применила слезоточивый газ против участников протестной акции «жёлтых жилетов» в Париже. Стычка демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов произошла около здания префектуры полиции рядом с мостом Нотр-Дам.

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее участники протестного движения «жёлтых жилетов» собрались у здания парижской мэрии. Ожидается, что колонна проследует по направлению к Национальному собранию.

В декабре 2018 года президент Франции Эммануэль Макрон выступил с телевизионным обращением в связи с продолжающимися протестами «жёлтых жилетов», в ходе которого объявил о мерах поддержки населения страны.

Глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский в беседе с НСН прокомментировал обращение французского лидера к народу.