Полиция применила слезоточивый газ на акции «жёлтых жилетов» в Париже
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее участники протестного движения «жёлтых жилетов» собрались у здания парижской мэрии. Ожидается, что колонна проследует по направлению к Национальному собранию.
В декабре 2018 года президент Франции Эммануэль Макрон выступил с телевизионным обращением в связи с продолжающимися протестами «жёлтых жилетов», в ходе которого объявил о мерах поддержки населения страны.
Глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский в беседе с НСН прокомментировал обращение французского лидера к народу.