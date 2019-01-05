Протестующие подожгли плавучий ресторан в Париже

Участники протестной акции «жёлтых жилетов» во время беспорядков в Париже подожгли плавучий ресторан рядом с музеем Орсе.

Об этом сообщает BFM TV.

Как отмечает телеканал, пожар был потушен пожарными на месте происшествия.

Также министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер призвал к ответственности и уважению закона, добавив, что в некоторых агломерациях Парижа наблюдались напряжённость и насилие.

Ранее полиция применила слезоточивый газ против участников протестной акции «жёлтых жилетов» в Париже.

Стычка демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов произошла около здания префектуры полиции рядом с мостом Нотр-Дам.