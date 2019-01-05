В МИД прокомментировали ситуацию с похищением шести россиян в Африке
- РИА Новости
«Посольства Российской Федерации в Нигерии и Бенине осуществляют оперативные контакты с местными правоохранительными органами, а также судовладельцами по установлению местонахождения заложников и их скорейшего освобождения», — говорится в сообщении российского министерства.
Ранее сообщалось, что на судне MSC Mandy, которое атаковали пираты у берегов Бенина, находились 26 человек.
По данным Росморречфлота, пираты похитили шестерых россиян, атаковав судно у побережья Африки.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о том, что пираты захватили российских моряков в Гвинейском заливе.