В МИД прокомментировали ситуацию с похищением шести россиян в Африке

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали ситуацию с похищенными у берегов Бенина россиянами. Там отметили, что российские дипломатические ведомства находятся в контакте с правоохранительными органами.

«Посольства Российской Федерации в Нигерии и Бенине осуществляют оперативные контакты с местными правоохранительными органами, а также судовладельцами по установлению местонахождения заложников и их скорейшего освобождения», — говорится в сообщении российского министерства.

Ранее сообщалось, что на судне MSC Mandy, которое атаковали пираты у берегов Бенина, находились 26 человек.

По данным Росморречфлота, пираты похитили шестерых россиян, атаковав судно у побережья Африки.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о том, что пираты захватили российских моряков в Гвинейском заливе.