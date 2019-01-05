В МИД прокомментировали ситуацию с похищением шести россиян в Африке

Короткая ссылка
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали ситуацию с похищенными у берегов Бенина россиянами. Там отметили, что российские дипломатические ведомства находятся в контакте с правоохранительными органами.
В МИД прокомментировали ситуацию с похищением шести россиян в Африке
  • РИА Новости

«Посольства Российской Федерации в Нигерии и Бенине осуществляют оперативные контакты с местными правоохранительными органами, а также судовладельцами по установлению местонахождения заложников и их скорейшего освобождения», — говорится в сообщении российского министерства.

Ранее сообщалось, что на судне MSC Mandy, которое атаковали пираты у берегов Бенина, находились 26 человек.

По данным Росморречфлота, пираты похитили шестерых россиян, атаковав судно у побережья Африки.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о том, что пираты захватили российских моряков в Гвинейском заливе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить