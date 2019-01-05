Российские военные доставили гумпомощь беженцам из провинции Идлиб
«Мы прибыли в лагерь беженцев Хирджила, привезли 500 продуктовых наборов, в каждом из которых по одному килограмму риса, сахара и муки, а также по четыре банки тушенки и 30 граммов чая», — цитирует РИА Новости Титова.
По его словам, в лагере проживают люди, которые были эвакуированы из города Кефрайя. Этот населённый пункт находился в блокаде боевиков более трёх лет.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие доставили подарки от властей Московской области 200 сирийским детям.