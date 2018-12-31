Дед Мороз поздравил сирийских детей с Новым годом
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ЦПВС Игоря Привалова.
По его словам, российские военнослужащие привезли детям подарки, в числе которых много сладостей.
«Мы надеемся, что порадуем детей и они будут счастливы, потому что в этой ситуации мы можем внести хоть какую-то лепту в их тяжёлую судьбу», — сказал Привалов.
Дед Мороз пожелал маленьким сирийцам, чтобы они выросли сильными, здоровыми и больше никогда не видели войны.
Ранее сообщалось, что активисты движения «Юнармия» в рамках благотворительной акции передали детям сирийского города Скальбия более 600 наборов с новогодними подарками.