Дед Мороз поздравил сирийских детей с Новым годом

Российский офицер из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР в костюме Деда Мороза поздравил с наступающим Новым годом детей сирийских беженцев, покинувших Идлибскую зону деэскалации.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ЦПВС Игоря Привалова.

По его словам, российские военнослужащие привезли детям подарки, в числе которых много сладостей.

«Мы надеемся, что порадуем детей и они будут счастливы, потому что в этой ситуации мы можем внести хоть какую-то лепту в их тяжёлую судьбу», — сказал Привалов.

Дед Мороз пожелал маленьким сирийцам, чтобы они выросли сильными, здоровыми и больше никогда не видели войны.

Ранее сообщалось, что активисты движения «Юнармия» в рамках благотворительной акции передали детям сирийского города Скальбия более 600 наборов с новогодними подарками.