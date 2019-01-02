Российские военные вручили подарки сирийским детям

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Российские военнослужащие доставили подарки от властей Московской области 200 сирийским детям. Об этом сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон Павел Матренинский.

«В одном из населенных пунктов провинции Алеппо мы провели гуманитарную акцию. Привезли из Московской области новогодние подарки для детишек. Туда входят различные сладости — пряники, конфеты, печенье, варенье», — цитирует РИА Новости Матренинского.

Отмечается, что взрослые также получили гуманитарную помощь — продуктовые наборы и хлеб.

Ранее сообщалось, что российский офицер из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР в костюме Деда Мороза поздравил с наступающим Новым годом детей сирийских беженцев, покинувших Идлибскую зону деэскалации.

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