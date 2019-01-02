Российские военные вручили подарки сирийским детям
«В одном из населенных пунктов провинции Алеппо мы провели гуманитарную акцию. Привезли из Московской области новогодние подарки для детишек. Туда входят различные сладости — пряники, конфеты, печенье, варенье», — цитирует РИА Новости Матренинского.
Отмечается, что взрослые также получили гуманитарную помощь — продуктовые наборы и хлеб.
Ранее сообщалось, что российский офицер из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР в костюме Деда Мороза поздравил с наступающим Новым годом детей сирийских беженцев, покинувших Идлибскую зону деэскалации.