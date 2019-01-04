Подозрения на вирус Эбола у пациента в Швеции не подтвердились

Подозрения на вирус Эбола у пациента в шведской больнице не подтвердились. Об этом сообщили в медицинском учреждении города Энчёпинг.

«Молодой человек, который был госпитализирован в Энчёпинге с симптомами, включающими кровь в стуле и рвоту, не заражён вирусом Эбола», — говорится в сообщении больницы.

Там отметили, что пациенты, которые находились в отделении неотложной помощи в Энчёпинге, больше не нуждаются в изоляции.

«Мужчина заболел после того, как пробыл в Бурунди несколько недель», — добавили в больнице.

Ранее сообщалось, что молодой человек изолирован в больнице шведского города Уппсала в связи с подозрением на лихорадку Эбола.