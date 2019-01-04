СМИ: В Швеции изолирован пациент с подозрением на Эболу
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Как отмечается, в настоящее время отделение неотложной помощи в больнице Энчёпинга, где ранее находился пациент, временно закрыто, а за персоналом, который вступил с ним в контакт, ведётся наблюдение.
Издание подчёркивает, что у пациента есть лишь подозрение на лихорадку, однако возможны и другие заболевания.
Ранее сообщалось, что с начала эпидемии в Демократической Республике Конго число случаев заражения смертельным вирусом Эбола превысило 590. В результате заболевания скончались 360 человек.