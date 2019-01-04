СМИ: В Швеции изолирован пациент с подозрением на Эболу

Молодой человек изолирован в больнице шведского города Уппсала в связи с подозрением на лихорадку Эбола. Об этом пишет The Local.

Как отмечается, в настоящее время отделение неотложной помощи в больнице Энчёпинга, где ранее находился пациент, временно закрыто, а за персоналом, который вступил с ним в контакт, ведётся наблюдение.

Издание подчёркивает, что у пациента есть лишь подозрение на лихорадку, однако возможны и другие заболевания.

Ранее сообщалось, что с начала эпидемии в Демократической Республике Конго число случаев заражения смертельным вирусом Эбола превысило 590. В результате заболевания скончались 360 человек.