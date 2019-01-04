В США палата представителей приняла новый проект бюджета
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что оба документа не предусматривают выделения денег на строительство стены на американо-мексиканской границе.
По данным агентства, оба законопроекта поддержала большая часть конгрессменов палаты представителей, в которой в настоящий момент большинство принадлежит демократам. Вместе с этим глава республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл уже заявили, что его партия не поддержит эти документы.
Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что приостановка работы правительства продлится «долгое время».
22 декабря в США официально произошла частичная приостановка работы федерального правительства, поскольку двум партиям не удалось согласовать бюджет, так как республиканцы во главе с Трампом потребовали выделение значительных средств на строительство стены на американо-мексиканской границе, а демократы отказались одобрять эту идею.