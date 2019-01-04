В США палата представителей приняла новый проект бюджета

Палата представителей США приняла два законопроекта, касающихся финансирования федерального правительства: один предусматривает выделение денег Министерству внутренней безопасности до 8 февраля, а другой — предоставление средств остальным американским ведомствам до 30 сентября.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что оба документа не предусматривают выделения денег на строительство стены на американо-мексиканской границе.

По данным агентства, оба законопроекта поддержала большая часть конгрессменов палаты представителей, в которой в настоящий момент большинство принадлежит демократам. Вместе с этим глава республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл уже заявили, что его партия не поддержит эти документы.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что приостановка работы правительства продлится «долгое время».

22 декабря в США официально произошла частичная приостановка работы федерального правительства, поскольку двум партиям не удалось согласовать бюджет, так как республиканцы во главе с Трампом потребовали выделение значительных средств на строительство стены на американо-мексиканской границе, а демократы отказались одобрять эту идею.