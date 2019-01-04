Спасавший тонущую дочь россиянин погиб в Таиланде
Об этом сообщает русскоязычная версия Pattaya Now.
Уточняется, что российская семья из четырёх человек отправилась плавать в море, хотя на пляже и были выставлены знаки, запрещающие купание.
По данным портала, мужчине удалось вытащить дочь, когда она начала тонуть примерно в 50 метрах от берега, но его самого накрыла большая волна, в результате чего он ударился головой и не смог выбраться на сушу.
Ранее стало известно, что десятки тысяч туристов покинули популярные курортные зоны на юге Таиланда из-за надвигающегося урагана «Пабук».