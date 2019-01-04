Спасавший тонущую дочь россиянин погиб в Таиланде

Короткая ссылка
Российский турист погиб на острове Самуи в Таиланде, когда попытался спасти тонущую дочь.

Об этом сообщает русскоязычная версия Pattaya Now.

Уточняется, что российская семья из четырёх человек отправилась плавать в море, хотя на пляже и были выставлены знаки, запрещающие купание.

По данным портала, мужчине удалось вытащить дочь, когда она начала тонуть примерно в 50 метрах от берега, но его самого накрыла большая волна, в результате чего он ударился головой и не смог выбраться на сушу.

Ранее стало известно, что десятки тысяч туристов покинули популярные курортные зоны на юге Таиланда из-за надвигающегося урагана «Пабук».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить