Тысячи туристов покидают юг Таиланда из-за надвигающегося урагана «Пабук»
Об этом сообщает Bangkok Post.
Отмечается, что ураган должен обрушиться на страну уже 4 января.
По данным синоптиков, «Пабук» является мощным ураганом, но вряд ли он превратится в полномасштабный тайфун.
Уточняется, что ураган угрожает южным регионам страны сильными дождями, ветрами и семиметровыми волнами.
В ноябре в США опубликовали новый климатический отчёт федерального правительства, в котором говорится, что изменение климата является причиной участившихся лесных пожаров и ураганов в стране.