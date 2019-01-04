Тысячи туристов покидают юг Таиланда из-за надвигающегося урагана «Пабук»

Десятки тысяч туристов покинули популярные курортные зоны на юге Таиланда из-за надвигающегося урагана «Пабук».

Об этом сообщает Bangkok Post.

Отмечается, что ураган должен обрушиться на страну уже 4 января.

По данным синоптиков, «Пабук» является мощным ураганом, но вряд ли он превратится в полномасштабный тайфун.

Уточняется, что ураган угрожает южным регионам страны сильными дождями, ветрами и семиметровыми волнами.

В ноябре в США опубликовали новый климатический отчёт федерального правительства, в котором говорится, что изменение климата является причиной участившихся лесных пожаров и ураганов в стране.