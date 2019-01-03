МИД ФРГ выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выразил соболезнования в связи со взрывом бытового газа в одной из многоэтажек Магнитогорска и обрушением подъезда жилого дома. Жертвами трагедии, по последним данным, стали 38 человек.
МИД ФРГ выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Twitter министерства.

«Мысленно я с людьми, близкие которых погибли. Раненым я желаю скорейшего выздоровления», — процитировали в российском МИД главу внешнеполитического ведомства Германии.

Ранее в Министерстве здравоохранения России рассказали о состоянии обнаруженного под завалами в ходе спасательной операции в Магнитогорске 10-месячного мальчика.

Трагедия произошла в ночь на 31 декабря.

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