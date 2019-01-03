МИД ФРГ выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске
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- РИА Новости
Об этом сообщается в Twitter министерства.
Катастрофа в российском Магнитогорске #Magnitogorsk глубоко потрясла нас. «Мысленно я с людьми, близкие которых погибли. Раненым я желаю скорейшего выздоровления», - заявил Министр иностранных дел Германии Хайко Маас @HeikoMaas.— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) 3 января 2019 г.
«Мысленно я с людьми, близкие которых погибли. Раненым я желаю скорейшего выздоровления», — процитировали в российском МИД главу внешнеполитического ведомства Германии.
Ранее в Министерстве здравоохранения России рассказали о состоянии обнаруженного под завалами в ходе спасательной операции в Магнитогорске 10-месячного мальчика.
Трагедия произошла в ночь на 31 декабря.