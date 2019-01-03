В Египте выразили соболезнования России после трагедии в Магнитогорске

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Власти Египта выразили соболезнования России после взрыва бытового газа в одном из жилых домов Магнитогорска и обрушения подъезда многоэтажки. В результате инцидента, по последним данным, погибли 38 человек.
В Египте выразили соболезнования России после трагедии в Магнитогорске
  • © Илья Московец
  • РИА Новости

Об этом сообщается в распространенном заявлении египетского внешнеполитического ведомства.

«Египет выражает самые искренние соболезнования в связи с жертвами обрушения жилого дома в Магнитогорске... и подтверждает полную солидарность правительства и народа Египта с дружественным народом России в этой трагедии», — цитирует текст РИА Новости.

Ранее в Минздраве Челябинской области рассказали о состоянии пострадавших, госпитализированных после инцидента 31 декабря.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело.

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