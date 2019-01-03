В Минздраве рассказали о состоянии спасённого в Магнитогорске ребёнка

В Министерстве здравоохранения России рассказали о состоянии обнаруженного под завалами в ходе спасательной операции в Магнитогорске 10-месячного мальчика.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Состояние находящегося в реанимационном отделении НИИ неотложной детской хирургии и травматологии 10-месячного (ребёнка. — RT) врачи оценивают как стабильное, с некоторым улучшением», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва бытового газа и обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске погибли 38 человек, шестеро из них — дети.

В Минздраве Челябинской области проинформировали о состоянии пострадавших, госпитализированных после инцидента.