В Минздраве рассказали о состоянии спасённого в Магнитогорске ребёнка
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Состояние находящегося в реанимационном отделении НИИ неотложной детской хирургии и травматологии 10-месячного (ребёнка. — RT) врачи оценивают как стабильное, с некоторым улучшением», — говорится в тексте.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва бытового газа и обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске погибли 38 человек, шестеро из них — дети.
В Минздраве Челябинской области проинформировали о состоянии пострадавших, госпитализированных после инцидента.