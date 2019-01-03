В Челябинске 3 января пройдёт акция памяти погибших в Магнитогорске

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В Челябинске у памятника «Орлёнок» в четверг, 3 января, пройдёт акция памяти погибших в результате взрыва бытового газа в одном из жилых домов Магнитогорска.
В Челябинске 3 января пройдёт акция памяти погибших в Магнитогорске
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Челябинской области.

«Сегодня в 15:00 (13:00 мск. — RT) в Челябинске у памятника «Орлёнок» состоится акция «Магнитка, мы с тобой!» — рассказал представитель пресс-службы.

31 декабря вследствие взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов жилого дома в Магнитогорске.

В результате ЧП погибли 37 человек.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

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