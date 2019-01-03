В Челябинске 3 января пройдёт акция памяти погибших в Магнитогорске
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Челябинской области.
«Сегодня в 15:00 (13:00 мск. — RT) в Челябинске у памятника «Орлёнок» состоится акция «Магнитка, мы с тобой!» — рассказал представитель пресс-службы.
31 декабря вследствие взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов жилого дома в Магнитогорске.
В результате ЧП погибли 37 человек.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело.