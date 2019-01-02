Путин и Макрон обсудили внутриукраинский кризис
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- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Продолжен обмен мнениями по внутриукраинскому кризису с учётом украинской провокации в Керченском проливе 25 ноября 2018 года», — указывается в заявлении.
Уточняется, что лидеры двух стран также подняли тему сирийского урегулирования, прежде всего в контексте договорённостей о формировании конституционного комитета.
В Кремле добавили, что Путин и Макрон во время разговора поздравили друг друга с Новым годом.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин и канцлер Германии Ангела Меркель поднимали тему украинских моряков во время недавнего телефонного разговора.