Путин и Макрон обсудили внутриукраинский кризис

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Президент России Владимир Путин провёл телефонную беседу с французским лидером Эммануэлем Макроном, в рамках которой главы двух государств обменялись мнениями по внутриукраинскому кризису, обсудив при этом украинскую провокацию в Керченском проливе.
Путин и Макрон обсудили внутриукраинский кризис
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Продолжен обмен мнениями по внутриукраинскому кризису с учётом украинской провокации в Керченском проливе 25 ноября 2018 года», — указывается в заявлении.

Уточняется, что лидеры двух стран также подняли тему сирийского урегулирования, прежде всего в контексте договорённостей о формировании конституционного комитета.

В Кремле добавили, что Путин и Макрон во время разговора поздравили друг друга с Новым годом.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин и канцлер Германии Ангела Меркель поднимали тему украинских моряков во время недавнего телефонного разговора.

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