В Кремле рассказали о разговоре Путина и Меркель по поводу украинских моряков

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель поднимали тему украинских моряков во время недавнего телефонного разговора.
В Кремле рассказали о разговоре Путина и Меркель по поводу украинских моряков
  • Reuters

«Дело в том, что сейчас, вы знаете, моряки находятся под следствием и, собственно, всё, что с ними происходит, происходит в соответствии с российским законодательством... Действительно, эта тема поднималась госпожой Меркель в ходе телефонного разговора вчерашнего. Президент Путин дал свои разъяснения по этой теме», — сказал он.

Песков также добавил, что российская сторона приняла к сведению позицию канцлера по поводу украинских моряков, но она не может быть основанием для отступления от законодательства России.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и Меркель выступили с совместным призывом к России освободить задержанных в результате инцидента в Керченском проливе украинских моряков.

25 ноября в ФСБ сообщили, что три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу, после чего суда и находящиеся на них украинские моряки были задержаны

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