WP: задержанного в Москве американца уволили из ВС США за воровство
Об этом информирует The Washington Post со ссылкой на военные документы.
Отмечается, что он поступил на службу в морскую пехоту в 1994 году.
Уилан принимал участие в кампании в Ираке в 2004 и 2006 годах.
«Уилан был уволен за плохое поведение в 2008 году после того, как был признан виновным в нескольких обвинениях, связанных с воровством, согласно документам», — говорится в тексте.
Ранее сообщалось, что Уилан приехал в Россию на свадьбу своего сослуживца.
31 декабря ФСБ заявила о задержании в Москве при проведении шпионской акции гражданина США Пола Уилана.