WP: задержанного в Москве американца уволили из ВС США за воровство

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Американец Пол Уилан, задержанный в Москве по подозрению в шпионаже, служил в морской пехоте, откуда его уволили за воровство.

Об этом информирует The Washington Post со ссылкой на военные документы.

Отмечается, что он поступил на службу в морскую пехоту в 1994 году.

Уилан принимал участие в кампании в Ираке в 2004 и 2006 годах. 

«Уилан был уволен за плохое поведение в 2008 году после того, как был признан виновным в нескольких обвинениях, связанных с воровством, согласно документам», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что Уилан приехал в Россию на свадьбу своего сослуживца.

31 декабря ФСБ заявила о задержании в Москве при проведении шпионской акции гражданина США Пола Уилана.

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