Брат задержанного американца заявил, что тот приехал в Москву на свадьбу

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Американец Пол Уилан, задержанный в Москве по подозрению в шпионаже, служил в морской пехоте и приехал в Россию на свадьбу своего сослуживца. Об этом рассказал его брат Дэвид Уилан.
Брат задержанного американца заявил, что тот приехал в Москву на свадьбу
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

По его словам, 22 декабря мужчина прилетел в Москву, однако 28 декабря он не появился на мероприятии и перестал выходить на связь. 

«Мы глубоко обеспокоены его безопасностью и благополучием. Его невиновность бесспорна, и мы верим, что его права будут соблюдаться», — заявил Уилан в интервью CNN.

Он отметил, что семья узнала о задержании из сообщений СМИ, после чего связалась с представителями конгресса, посольством и Госдепом.

31 декабря ФСБ заявила о задержании в Москве при проведении шпионской акции гражданина США Пола Уилана. Американские дипломаты запросили консульский доступ к нему.

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