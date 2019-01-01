Брат задержанного американца заявил, что тот приехал в Москву на свадьбу
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- РИА Новости
По его словам, 22 декабря мужчина прилетел в Москву, однако 28 декабря он не появился на мероприятии и перестал выходить на связь.
«Мы глубоко обеспокоены его безопасностью и благополучием. Его невиновность бесспорна, и мы верим, что его права будут соблюдаться», — заявил Уилан в интервью CNN.
Он отметил, что семья узнала о задержании из сообщений СМИ, после чего связалась с представителями конгресса, посольством и Госдепом.
31 декабря ФСБ заявила о задержании в Москве при проведении шпионской акции гражданина США Пола Уилана. Американские дипломаты запросили консульский доступ к нему.