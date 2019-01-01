Брат задержанного американца заявил, что тот приехал в Москву на свадьбу

Американец Пол Уилан, задержанный в Москве по подозрению в шпионаже, служил в морской пехоте и приехал в Россию на свадьбу своего сослуживца. Об этом рассказал его брат Дэвид Уилан.

По его словам, 22 декабря мужчина прилетел в Москву, однако 28 декабря он не появился на мероприятии и перестал выходить на связь.

«Мы глубоко обеспокоены его безопасностью и благополучием. Его невиновность бесспорна, и мы верим, что его права будут соблюдаться», — заявил Уилан в интервью CNN.

Он отметил, что семья узнала о задержании из сообщений СМИ, после чего связалась с представителями конгресса, посольством и Госдепом.

31 декабря ФСБ заявила о задержании в Москве при проведении шпионской акции гражданина США Пола Уилана. Американские дипломаты запросили консульский доступ к нему.