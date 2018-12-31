США запросили консульский доступ к задержанному в Москве американцу

Дипломаты США запросили консульский доступ к задержанному в Москве американскому гражданину, сообщил представитель Госдепартамента.

«Обязательства России в рамках Венской конвенции требуют, чтобы она предоставила консульский доступ. Мы запросили такой доступ и ожидаем, что российские власти его предоставят», — приводит его слова РИА Новости.

31 декабря ФСБ заявила о задержании в Москве при проведении шпионской акции гражданина США Пола Уилана.

В МИД России проинформировали, что американское посольство было своевременно уведомлено о факте задержания.