В МИД России прокомментировали задержание гражданина США в Москве
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- РИА Новости
В департаменте информации и печати МИД России, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию, отметили, что все данные, которые возможно предоставить в данный момент, содержатся в комментариях ФСБ.
«Со своей стороны дополнительно можем сообщить, что посольство США в Москве в строгом соответствии с двусторонней консульской конвенцией было своевременно уведомлено о факте задержания», — приводит РИА Новости сообщение дипломатов.
31 декабря в ФСБ заявили, что задержали в Москве при проведении шпионской акции гражданина США Пола Уилана.
В Государственной думе прокомментировали RT произошедшее.