В МИД России прокомментировали задержание гражданина США в Москве

Посольство США в Москве было своевременно уведомлено о факте задержания американского гражданина Пола Уилана по подозрению в шпионаже. Об этом заявили в МИД России, комментируя задержание ФСБ гражданина США.

В департаменте информации и печати МИД России, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию, отметили, что все данные, которые возможно предоставить в данный момент, содержатся в комментариях ФСБ.

«Со своей стороны дополнительно можем сообщить, что посольство США в Москве в строгом соответствии с двусторонней консульской конвенцией было своевременно уведомлено о факте задержания», — приводит РИА Новости сообщение дипломатов.

31 декабря в ФСБ заявили, что задержали в Москве при проведении шпионской акции гражданина США Пола Уилана.

В Государственной думе прокомментировали RT произошедшее.