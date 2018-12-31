В МИД России прокомментировали задержание гражданина США в Москве

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Посольство США в Москве было своевременно уведомлено о факте задержания американского гражданина Пола Уилана по подозрению в шпионаже. Об этом заявили в МИД России, комментируя задержание ФСБ гражданина США.
В МИД России прокомментировали задержание гражданина США в Москве
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

В департаменте информации и печати МИД России, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию, отметили, что все данные, которые возможно предоставить в данный момент, содержатся в комментариях ФСБ.

«Со своей стороны дополнительно можем сообщить, что посольство США в Москве в строгом соответствии с двусторонней консульской конвенцией было своевременно уведомлено о факте задержания», — приводит РИА Новости сообщение дипломатов.

31 декабря в ФСБ заявили, что задержали в Москве при проведении шпионской акции гражданина США Пола Уилана. 

В Государственной думе прокомментировали RT произошедшее

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