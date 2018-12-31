В Госдуме прокомментировали задержание гражданина США в Москве

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT задержание Федеральной службой безопасности гражданина США Пола Уилана в Москве по подозрению в шпионаже.

«Американскую сторону может интересовать большой круг вопросов. В том числе это чисто военный шпионаж, интерес к новым разработкам нашей оборонной промышленности и различные другие вопросы», — предположил депутат.

Он подчеркнул, что необходимо отметить «успешную работу контрразведки» России.

По его словам, со стороны Соединённых Штатов «могут последовать какие-то аналогичные действия, ведь всегда происходит что-то ответное».

«Обычно страны следят за соответствующими службами друг друга. Они могут задержать русского гражданина, обвинить его в чём-то и выслать из страны», — заключил Чепа.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Москве американского гражданина при проведении шпионской акции.