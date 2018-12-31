В Израиле сообщили о рекордном количестве прибывших в страну туристов

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Министр туризма Израиля Ярив Левин сообщил, что в страну в 2018 году прибыло рекордное число туристов — четыре миллиона человек. Об этом говорится в тексте соответствующего заявления, опубликованного на сайте возглавляемого им ведомства.

«Четырёхмиллионный турист приземлился в аэропорту Бен-Гурион. Это является рекордом за всё время индустрии туризма Израиля», — цитирует его The Times of Israel.

По словам Левина, данные показатели объясняются тесным взаимодействием Министерства туризма страны с крупными турагентствами, а также разработкой новых туристических маршрутов.

Отмечается, что прямые доходы от въездного туризма в Израиле в 2018 году составили 24 млрд шекелей (около $6,3 млрд).

В сентябре сообщалось, что туристы из России стали реже бронировать туры в Израиль после крушения российского самолёта Ил-20 над акваторией Средиземного моря.

17 сентября Ил-20 был сбит в Сирии. В результате катастрофы погибли 15 человек.

Согласно заявлению Минобороны России, инцидент произошёл из-за того, что лётчики ВВС Израиля прикрывались Ил-20, подставив его под огонь сирийских средств ПВО

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