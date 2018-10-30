Моргулов обсудил с замглавы МИД КНДР ситуацию на Корейском полуострове
- РИА Новости
«Стороны обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, включая сотрудничество в практических областях. Состоялся также обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове», — говорится в сообщении на сайте МИД России.
Ранее заместитель министра иностранных дел КНДР Син Хон Чхоль заявил, что Пхеньян намерен продолжить сотрудничество с Москвой для поддержания мира и безопасности на Корейском полуострове.
Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что по дипломатическим каналам прорабатывается вопрос возможного визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию.