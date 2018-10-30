Моргулов обсудил с замглавы МИД КНДР ситуацию на Корейском полуострове

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Заместитель главы МИД России Игорь Моргулов обсудил со своим северокорейским коллегой Син Хон Чилем ситуацию на Корейском полуострове.
Моргулов обсудил с замглавы МИД КНДР ситуацию на Корейском полуострове
  • РИА Новости

«Стороны обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, включая сотрудничество в практических областях. Состоялся также обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Ранее заместитель министра иностранных дел КНДР Син Хон Чхоль заявил, что Пхеньян намерен продолжить сотрудничество с Москвой для поддержания мира и безопасности на Корейском полуострове.

Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что по дипломатическим каналам прорабатывается вопрос возможного визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию.

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