В Госдуме оценили заявление Столтенберга о нежелании новой гонки вооружения

Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в разговоре с RT прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс ждёт от России ответов по вопросу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и не хочет новой гонки вооружений.

«Позиция России однозначная — мы в полном объёме выполняем договорённости согласно ДРСМД. Возможные действия США по выходу из договора не останутся безответными. Страны блока НАТО не должны быть безучастны в этом процессе. Им необходимо напомнить Соединённым Штатам о недопустимости выхода из ДРСМД, который болезненно ударит по Европе. Столтенберг сейчас пытается сохранить лицо при плохой игре, выдерживая позицию блока НАТО, в то же время понимая, что страны — члены альянса становятся уязвимыми», — заявил Швыткин.

По словам депутата, не стоит думать, что своими заявлениями НАТО оказывает поддержку США.

«В НАТО придерживаются политики двойных стандартов. Они не хотят сильно портить отношения с США, но и не хотят вслепую поддерживать их позицию. Руководство стран альянса должно нести ответственность перед жителями за свои решения», — заключил он.

Ранее в НАТО заявили, что запланированные российские ракетные стрельбы в Норвежском море не повлияют на учения альянса Trident Juncture в Норвегии.