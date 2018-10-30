В НАТО уверены, что ракетные пуски России не повлияют на учения в Норвегии

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В НАТО уверены, что запланированные российские ракетные стрельбы в Норвежском море не повлияют на учения альянса Trident Juncture в Норвегии.
В НАТО уверены, что ракетные пуски России не повлияют на учения в Норвегии
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Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«У России есть значительное присутствие в этом районе, она регулярно проводит учения своих Военно-морских сил. Я уверен, что российские силы будут вести себя ответственно, профессионально и безопасно, как и силы НАТО, и это не изменит планы наших учений», — приводит его слова РИА Новости.

Как отметил Столтенберг, альянс будет следить за тем, что делает Россия.

Ранее в МИД России заявили, что учения НАТО Trident Juncture 2018 носят антироссийскую направленность

25 октября в Норвегии стартовали учения альянса. В них принимают участие 50 тыс. человек и 10 тыс. боевых машин. 

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