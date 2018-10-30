Эксперт оценила заявление премьера Чехии об отношениях Запада и России
- РИА Новости
«Чехи всегда выступают за нормализацию отношений, они прагматики, они заинтересованы в том, чтобы получать выгоду от тех партнёров, от которых они могут её получить», — сказала Четверикова.
Вместе с тем, отметила эксперт, Чехия как политическая и экономическая сила в европейском контексте — не та страна, которая способна оказывать серьёзное влияние на Брюссель.
Ранее чрезвычайный и полномочный посол России в Италии Сергей Разов рассказал о потерях Евросоюза в результате антироссийских санкций.