Старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Анна Четверикова в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценила заявление премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о необходимости нормализовать отношения Запада и России.

«Чехи всегда выступают за нормализацию отношений, они прагматики, они заинтересованы в том, чтобы получать выгоду от тех партнёров, от которых они могут её получить», — сказала Четверикова.

Вместе с тем, отметила эксперт, Чехия как политическая и экономическая сила в европейском контексте — не та страна, которая способна оказывать серьёзное влияние на Брюссель.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол России в Италии Сергей Разов рассказал о потерях Евросоюза в результате антироссийских санкций.